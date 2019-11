Sfugge al controllo della polizia, ma urta tre auto

AVEZZANO – Ha provato ad eludere il controllo della Polizia, ma si è schiantato contro tra auto in sosta. Controlli contro la guida in stato di ebrezza della stradale.

Nelle serate di giovedì 31 ottobre e di sabato 2 novembre, il personale appartenente alla Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano (AQ), coordinato dal Comandante del Reparto, Isp. Sup. SUPS Angelo Giusti, ha effettuato dei controlli mirati ad Avezzano e Tagliacozzo.

Nel corso dell’attività sono state controllate oltre 90 autovetture, identificate 102 persone, tra conducenti e passeggeri, contestati 6 art.186/2 per guida in stato di ebbrezza, redatto 1 verbale per guida senza patente, art.116 cds, e 2 verbali per la mancanza della copertura assicurativa dei veicoli al momento sequestrati, art. 193 cds.

Inoltre, nella serata di sabato, durante una sosta operativa in piazza Cavour ad Avezzano, gli operatori di polizia, sono stati richiamati da un forte fragore, riconducibile ad uno scontro tra veicoli, proveniente dalla vicinissima via Arpino.

Accorsi sul posto, gli intervenuti hanno constatato che D.G.L., di anni 34, alla guida dell’autovettura Ford Fiesta, per evitare il controllo messo in atto dalla Polizia Stradale qualche metro più avanti, aveva svoltato a forte velocità nella via Arpino, perdendo il controllo del veicolo e andando ad urtare contro tre autovetture in sosta su quella strada.

Nella circostanza, il conducente, barcollante, dopo aver rifiutato di essere sottoposto ad un controllo più accurato in ospedale, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro, dal quale è stata constatata una presenza di alcool nel sangue pari a 2,71 g/l.

Al termine dei rilievi di rito, si è proceduto al ritiro della patente di guida, nonché al sequestro dell’autovettura non più marciante, che è stata recuperata dal carro soccorso.