Il medico incontra l’utente, il progetto del Tribunale per i diritti del malato

Il Tribunale per i diritti del malato di L’Aquila, rete di Cittadinanzattiva, ha organizzato il progetto “Il medico incontra l’utente”. Primo incontro il prossimo 8 ottobre.

Molto spesso i volontari che operano nella rete del Tribunale per i Diritti del Malato sono a contatto con problematiche relative allo scollamento tra la vita e il sapere del medico e la vita e il sapere dell’utente e dei loro famigliari. È evidente che le due posizioni sono diverse così come gli stati d’animo e le emozioni degli uni e degli altri pur trovandosi nello stesso luogo nello stesso momento, ma vivono e affrontano la situazione da prospettive differenti. Per questo motivo il Tribunale per i diritti del malato di L’Aquila, rete di Cittadinanzattiva, ha organizzato il progetto “Il medico incontra l’utente”.

Il progetto prevede degli incontri tra i medici e la popolazione al fine di divulgare le realtà esistenti sul territorio, di far incontrare l’utenza e i medi al di fuori dell’ambito sanitario, di formare e informare la popolazione, di creare un clima di maggiore condivisione e comprensione.

“Siamo certi – spiegano da Cittadinanzattiva – che l’incontro, il dialogo e la condivisione possano condurre a una migliore consapevolezza e quindi indurre le persone a relazioni più mature con l’obiettivo di contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione dei servizi. Uno degli obiettivi del TDM è proprio quello di andare alla ricerca continua di soluzioni finalizzate a rimuovere situazioni di sofferenza inutile pertanto sono necessari momenti di riflessione e scambi di opinioni”.

Il primo incontro ci sarà il prossimo 8 ottobre alle ore 17 presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni dal tema: Nuove tecniche innovative ecoguidate per trattare il dolore tramite radiofrequenze riducendo l’utilizzo dei farmaci e dei loro effetti collaterali. Modera l’incontro il Dott. Ortu Presidente provinciale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Interviene il Dott. Marinangeli, coordinatore della rete locale delle cure palliative e terapia del dolore. Relazione a cura del Dott. Fusco, responsabile ambulatorio di terapia del dolore procedurale.