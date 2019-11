La serie D in radio, c’è anche Il Capoluogo

Tutto pronto per “D come Domenica”, il format radiofonico dedicato alla Serie D: fra gli inviati, Claudia Giannone de Il Capoluogo

A partire da domenica 3 novembre, dalle 18 alle 19.30, novanta minuti di approfondimenti e servizi dedicati al Campionato d’Italia.

Il programma nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ed un pool di corrispondenti specializzati che distribuiranno i contenuti, grazie alla piattaforma Spreaker, sul sito ufficiale della Serie D (seried.lnd.it) ma anche e soprattutto su smartphone e tablet tramite l’app. Si tratta di professionisti del calibro di Tommaso Ardagna, Massimiliano Arrichiello, Max Cannalire, Rosario Carraffa, Giovanni Chinnici, Flavio Cipriani, Guglielmo De Feis, Gianni Di Ferdinando, Paolo Franzino, Gabriele Gentili, Claudia Giannone, Andrea L’Abbate, Antonio Mercurio, Alessandro Natali, Silvia Resta, Raffaele Romano e Fulvio Ventura.

Oltre al riepilogo della giornata, ci saranno nove collegamenti, uno per ciascun girone del campionato dedicati alle storie ed ai protagonisti della Serie D. D come Domenica sarà sempre riascoltabile in podcast, consentendo agli appassionati del campionato di non perdere neanche una parola. “Siamo fiduciosi nella buona riuscita di questo progetto – ha spiegato il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero – Da tempo cercavamo di dare vita ad un format radiofonico e grazie alle nuove tecnologie abbiamo potuto realizzare un prodotto snello e ampiamente fruibile da parte del pubblico”.