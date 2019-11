Bagni a pagamento alla stazione, ma il cambia monete è rotto

L’AQUILA – Bagni a pagamento alla stazione dell’Aquila, ma il cambia monete non funziona.

La novità sul pagamento per poter usufruire del servizio di wc, quindi, risulta già problematica. Almeno per tutti coloro che, sprovvisti di monete, si ritrovano a non poter utilizzare il bagno, incappando in un notevole disagio.

Numerose segnalazioni sono arrivate alle nostra redazione, per la rubrica Dillo al Capoluogo.

“Il cambia monete installato all’ingresso dei bagni è fuori uso. Chi ha urgenza e non ha monete con sé come deve fare?”, ci scrivono.

È prevista per domani, peraltro, la firma di un protocollo d’intesa tra l’AD di RFI Maurizio Gentile e il sindaco Pierluigi Biondi per il riordino e riqualificazione delle aree esterne alla stazione ferroviaria dell’Aquila.

