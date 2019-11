Un Calcetto per il Cuore: un defibrillatore per il Team di Special Olympics

L’AQUILA – Un Calcetto per il Cuore fa tre su tre. Terza edizione per il torneo di sport e solidarietà: con il ricavato sarà acquistato un defibrillatore per Special Olympics Team L’Aquila.

L’Associazione Ju Parchetto con Noi organizza sabato 7 dicembre presso l’Area Sport di Monticchio, per il terzo anno consecutivo il torneo “UN CALCETTO PER IL CUORE”.

Una bella manifestazione di sport e solidarietà giunta alla terza edizione.

Il costo d’iscrizione è di 50€ a squadra. Il torneo si svolgerà dalle ore 14:30 in poi.

Tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione Azimut per la donazione di un defibrillatore per le attività sportive di Special Olympics Team L’Aquila.

Info e iscrizioni:

3349971901 (Mirko)

3398302541 (Manuel)