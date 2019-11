Ragazza violentata alla festa di Halloween

CARSOLI – Violentata dal branco alla festa di Halloween. Ragazza 23enne finisce in Ospedale. Aperta un’inchiesta.

La ragazza, soccorsa dagli operatori del 118, ha denunciato violenze e aggressioni da giovani non ancora identificati, i quali hanno più volte abusato di lei.

L’aggressione è avvenuta, stando alla prima ricostruzione degli inquirenti, in un locale della zona commerciale di Carsoli. Era in corso una festa di Halloween.

Partiti gli accertamenti da parte dei militari della Compagnia di Tagliacozzo, su coordinamento della Procura di Avezzano. Sulle indagini è mantenuto il più stretto riserbo.

La ragazza, dopo la denuncia della violenza sessuale – come riporta il Centro – è stata sottoposta a un kit stupro, per raccogliere e conservare prove fisiche che consentano l’individuazione dei responsabili.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti alla festa, l’atmosfera durante quella serata si sarebbe surriscaldata, anche per l’abbondante uso di alcool. La giovane, residente in un Comune della Piana del Cavaliere, sarebbe stata avvicinata e violentata.

Nel locale è arrivata un’ambulanza del 118 della Croce rossa di Carsoli, che ha trasportato la 23enne al Pronto soccorso dell’Ospedale di Avezzano. Qui la paziente è stata sottoposta al protocollo standard, che scatta in questo tipo di situazioni.

È stata presentata una denuncia ai Carabinieri della locale stazione. Sono stati avviati gli accertamenti per far luce sull’accaduto e per individuare i responsabili dello stupro. Sembra che ci siano già indizi importanti che possano condurre all’identificazione dei giovani. Sarà determinante la collaborazione dei testimoni. La ragazza aggredita è stata sentita in caserma ed ha cercato di ricostruire nel dettaglio l’aggressione e i momenti precedenti all’accaduto.