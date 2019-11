Malore per Giorgio Tirabassi, a L’Aquila per il nuovo film

L’AQUILA – Giorgio Tirabassi, famoso attore italiano, è stato colto da un malore mentre si trovava a Civitella Alfedena, in provincia di L’Aquila, per la presentazione del suo nuovo film “Il grande salto”.

Giorgio Tirabassi è fuori pericolo ed è cosciente.

Aggiornamento delle 11:15 – Secondo l’ultimo bollettino medico, le condizioni dell’attore, che ha subito un intervento di angioplastica, risultano essere stabili. Tirabassi, storico volto di Distretto di Polizia, attraverso la sua pagina Facebook ha tranquillizzato tutti scrivendo: “Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti Sto bene e in buone mani”.

Giorgio Tirabassi, 59enne attore romano, ha accusato il malore intorno alle 21, a quanto diffuso dall’agenzia di stampa Ansa, all’interno del Centro Congressi in cui si teneva la presentazione.

Dopo i primi soccorsi prestati dai medici presenti in sala, Giorgio Tirabassi è stato trasportato prima all’ospedale di Castel di Sangro. Poi, in un secondo momento, è stato ricoverato presso l’Ospedale di Avezzano.

Fonti sanitarie definiscono la situazione “sotto controllo” e sempre secondo le stesse fonti l’attore non sarebbe in pericolo di vita. Importanti le prossime ore. Resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici.

Si attende il bollettino medico per capire quali siano le conseguenze di questo malore, che probabilmente sarà ricondotto ad un infarto.

Giorgio Tirabassi, di nuovo in città dopo L’Aquila Grandi Speranze

Giorgio Tirabassi era tornato nell’aquilano dopo le scene e la presentazione della fiction Rai L’Aquila Grandi Speranze. La serie firmata da Marco Risi, nell’anno del decennale del sisma, che tanto ha fatto discutere.

Tirabassi, nel cast della fiction, interpretava Gianni Fiumani. Un padre di famiglia impegnato a rimettere a posto i pezzi di una vita in parte disgregata dal sisma del 6 aprile 2009. È stato lui il volto e la voce del primo aquilano tornato a vivere in un centro storico ancora polveri e macerie.