Procedono i lavori di riqualificazione della zona intorno il parcheggio del Terminal di Collemaggio “Lorenzo Natali”.

È stata pulita la scarpata intorno il parcheggio e sono stati messi in campo diversi progetti per rendere la zona del terminal più fruibile.

Nei giorni scorsi, l’annuncio dell’ipotesi di collegamento tra il terminal e viale Rendina.

Il progetto prevede dunque un collegamento meccanico tra il parcheggio del Lorenzo Natali e viale Rendina, che renderebbe appunto più funzionale il terminal di Collemaggio, e l’installazione di due coppie di ascensori collegati tra loro da un tunnel servito da un tappeto mobile ci circa 15 metri.

Oltre al collegamento meccanico, anche l’idea di un percorso pedonale per sportivi, non accessibile a tutti, sempre per collegare il Terminal con Viale Rendina,

Lo ha anticipato l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, con un video postato sui social.