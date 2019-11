servizio mensa scolastica, ditta fa ricorso al Tar

Servizio mense scolastiche, una ditta fa ricorso al Tar.

Una ditta ha fatto ricorso al Tar contro la recente aggiudicazione alla Vivenda che si occuperà del servizio mensa all’Aquila fino al 2021.

La ditta ha presentato il corso, sentendosi penalizzata dall’esito di aggiudicazione dell’appalto per il servizio mensa scolastica.

C’ anche una delibera con la quale la giunta “autorizza il Comune a resistere nel giudizio promosso con ricorso del 21 ottobre 2019 pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale”.

Come riporta Il Centro, è stato conferito il mandato di rappresentanza e difesa del Comune dell’Aquila in tutti i gradi di giudizio all’avvocato Ilda Coluzzi, anche per l’eventuale fase esecutiva, conferendo così al legale più ampi poteri di legge, “ivi comprese le facoltà di farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, chiedere la riunione del giudizio con altri connessi, proporre appelli incidentali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso”.