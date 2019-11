Ladri al Cimitero monumentale, non si salvano nemmeno i fiori

L’AQUILA – Ladri in azione al Cimitero monumentale. Questa volta il bottino portato a casa è quello dei fiori.

Dopo i furti a raffica avvenuti nel cimitero di Pizzoli, tra vasi, fiori e oggetti vari, a Dillo al Capoluogo arrivano numerose segnalazioni dei lettori che denunciano episodi simili avvenuti al Cimitero Monumentale dell’Aquila, sito in via Cencioni.

«In questi giorni, probabilmente approfittando delle numerose visite al cimitero, qualcuno ha pensato bene di portare via i fiori posizionati dinanzi alle lapidi dei defunti», ci scrivono.

«Trovo ciò disgustoso e immorale, visto che tali individui compiono questi gesti in virtù del fatto che pensano di non essere visti. Non è meglio – si chiede una lettrice – celebrare solo una semplice preghiera per i defunti, piuttosto che farsi belli con i fiori presi davanti a una lapide?».

«Non ho parole per quanto accaduto. Mi rimetto solo alla “coscienza” di questi individui».

