Grandangolo, Luigi D’Eramo racconta la sua Lega

L’onorevole Luigi D’Eramo, commissario regionale della Lega, al microfono di David Filieri per la rubrica Grandangolo.

Dalla politica nazionale a quella regionale, passando per la storia recente della Lega, che ha accompagnato i cambiamenti politici e sociali del Paese e dello stesso partito guidato da Matteo Salvini, con la breve esperienza del Governo “gialloverde” e l’inevitabile ritorno al centrodestra, che continua a macinare consensi. Tanta la carne al fuoco nell’intervista di David Filieri all’onorevole Luigi D’Eramo. Bocciato senza appello il Governo M5S-PD, “nato da una manovra di Palazzo” e “senza l’appoggio di un consenso elettorale”, l’onorevole D’Eramo ha ricordato come “l’esperienza di coalizione nel centrodestra c’è sempre stata, abbiamo vinto tutte le elezioni che si sono succedute negli ultimi due anni, sia nei comuni che in importanti regioni, e lo abbiamo fatto sempre presentandoci come Lega, FdI, FI. Non ci sarebbe quindi nulla di nuovo in un ritrovato, rinnovato e migliorato assetto per candidarci a vincere le elezioni politiche. È un fatto quasi scontato e naturale. Dopodiché è normale che ogni partito abbia diverse sensibilità e legittime richieste da avanzare”.

Rispetto al percorso della Lega sui vari livelli politici e amministrativi, D’Eramo ha sottolineato: “Fin dall’inizio, e questa è stata sempre la nostra forza, abbiamo impostato il lavoro come una squadra vera, che si rispetta, che non si tradisce, che non si pugnala alle spalle; ogni problema che si pone viene analizzato insieme e insieme si trovano soluzioni. È stato un metodo vincente, che ci ha permesso di andare a ricoprire ruoli anche importanti nelle istituzioni e credo che anche i cittadini abbiano apprezzato”.

L’intervista integrale.