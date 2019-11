Fumogeno in pieno centro, danni a un ristorante

CIVITELLA ROVETO – Un gioco diventato un pericolo. Poi un danno. Fumogeno lanciato in pieno centro a Civitella Roveto, nelle vicinanze di un noto ristorante.

La polvere e il fumo sollevatisi dall’accensione del fumogeno, avvenuto nella tarda serata di ieri, vicino all’ex Pretura, hanno invaso i locali del ristorante, causando diversi disagi e danni all’area cucina.

Un gesto, i cui responsabili restano al momento ignoti, condannato dal vice sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, in un post pubblicato su Facebook.

“Quando il divertimento di alcuni provoca anche un grave danno a chi lavora, non c’è più molto da ridere. Non si può pensare di creare “divertimento” nel buttare un devastante fumogeno nelle vicinanze di un noto ristorante del centro, come è accaduto ieri sera. Gravi le ripercussioni sull’attività“.



“Cose di questo genere, unite a tutte le altre di questi giorni, non sono sicuramente più tollerabili e devono indurre ad una seria riflessione da parte di chi ne ha l’affidamento o la tutela. È in corso l’individuazione dei responsabili“.