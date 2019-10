Supporters’ Trust, dimissioni in blocco

Colpo di scena in casa Supporters’ Trust L’AQUILA ME’: annunciate le dimissioni della totalità dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

“La decisione – spiegano dall’associazione in un post Facebook – giunge a seguito delle convulse vicende forzatamente vissute dall’Associazione, nelle ultime settimane, ed è motivata in particolare dalle novità emerse in questi giorni, che hanno visto la presidentessa Simonetta De Sanctis Stinziani tornare sui suoi passi, manifestando la volontà di rimanere socia dell’A.S.D. L’Aquila 1927, anche oltre il tempo tecnico necessario per assicurare il programmato cambio di organigramma del sodalizio rossoblù”.

Una scelta che risulta oggettivamente “in contrasto con la posizione, in proposito, già collegialmente assunta dal Direttivo dell’Associazione e pubblicamente comunicata lo scorso 27 settembre da L’AQUILA ME’ e che ha, pertanto, determinato le dimissioni dall’incarico ricoperto in seno al Trust della stessa Presidentessa”. Dimissioni condivise e conseguentemente rassegnate pure dal vicepresidente Arnaldo Di Loreto e dalla Presidentessa del Collegio Sindacale, Anna Fedele Angelone.

“Alla luce di quanto accaduto i restanti membri degli organi elettivi del Trust hanno deciso di presentare anch’essi le proprie dimissioni, prendendo atto dell’insuccesso – almeno momentaneo – del percorso di partecipazione dei tifosi alla vita de L’Aquila calcio che la nostra associazione ha sempre propugnato. Essi continuano, nondimeno, a credere nel valore e nell’utilità dello strumento del Supporters’ Trust inteso come rappresentanza strutturata e democratica della tifoseria rossoblù e pertanto intendono metterne la guida a disposizione di chi fra i Soci sia intenzionato a impegnarsi in prima persona – in maniera disinteressata – a portarne avanti l’attività, rilanciandola”.

Supporters’ Trust al bivio: tra rinnovo direttivo o scioglimento

“La consueta Assemblea di dicembre, dunque, sarà anche Assemblea straordinaria elettiva per il rinnovo della composizione degli organi. Ove non si raggiungesse un numero di candidature sufficiente per coprire i posti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, l’Assemblea stessa discuterà e delibererà in merito al futuro dell’Associazione”.