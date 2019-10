L’Aquila, punto vendita Acqua & Sapone a Collesapone

L’AQUILA – Nuova struttura commerciale a Collesapone: ospiterà un punto vendita di Acqua & Sapone.

Un nuovo punto vendita di Acqua & Sapone aprirà le porte a L’Aquila, nella zona di Collesapone. La struttura, conforme alla destinazione del terreno (così come rinormato in sede commissariale e con autorizzazione tramite Suap), è stata costruita in brevissimo tempo e ha suscitato la curiosità di molti che l’hanno vista sorgere nel giro di poche settimane.

Secondo le prime informazioni raccolte, ospiterà un punto vendita di Acqua & Sapone. Potrebbe trattarsi di un “trasferimento” dall’attuale punto vendita del Torrione a quello nuovo di Collesapone.