L’Aquila – Venerdì tempo generalmente instabile nel corso delle ore diurne con deboli piogge sparse; in serata si attende un generale miglioramento con tempo asciutto ma molte nubi diffuse. Temperature comprese tra +10°C e +14°C.

In Abruzzo piogge diffuse nella mattinata su gran parte del territorio, generalmente più asciutto solo sui settori settentrionali; tempo stabile nel pomeriggio lungo la costa, precipitazioni attese altrove. Fenomeni in generale esaurimento nella serata ma con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi su tutte le zone.

In Italia giornata relativamente stabile al Nord con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino. Nubi in aumento al pomeriggio ma con precipitazioni ancora assenti. Piogge in arrivo in serata o nottata su Liguria, Piemonte e Valle d’ Aosta, ancora asciutto altrove. Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni centrali eccetto delle deboli piogge o pioviggini lungo le coste tirreniche e Abruzzo. Precipitazioni possibili nella seconda parte della giornata tra Toscana, Lazio e Umbria, asciutto altrove. Maltempo su tutte le regioni meridionali con precipitazioni sparse fin dal mattino. I fenomeni più intensi si prevedono sulla Sicilia e sulla Campania al pomeriggio anche a carattere temporalesco. Attenuazione dei fenomeni in serata sul settore adriatico, ionico e in Sardegna.

Temperature in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)