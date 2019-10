Festa delle Forze Armate, programma e informazioni utili

Questo il programma completo delle iniziative che caratterizzeranno il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate, in programma lunedì 4 novembre all’Aquila.

Alle 9.45, nella chiesa di Cristo Re (viale Francesco Crispi), l’arcivescovo dell’Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, celebrerà una Messa in suffragio dei Caduti.

Alle 11, alla Villa comunale (piazzale del Monumento ai Caduti), è prevista l’alzabandiera con esecuzione dell’Inno nazionale, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, la lettura dei messaggi del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica, la consegna di una bandiera nazionale a un istituto scolastico e la lettura della preghiera per i Caduti.

Si ricorda, inoltre, che dalle 9 alle 17 saranno aperte le caserme Pasquali-Campomizzi, con iniziative programmate dal Comando militare Esercito Abruzzo e dal 9° Reggimento Alpini, il comando provinciale dei Carabinieri in via Beato Cesidio e la scuola allievi ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito.

Alle 17, alla villa comunale, sarà ammainata la bandiera.

Festa delle Forze Armate, le modifiche alla circolazione

In occasione di queste cerimonie, il comando di Polizia municipale ha disposto alcune modifiche alla circolazione.

In particolare, sarà vietato il transito delle auto lungo viale Crispi, nel tratto compreso tra gli incroci con viale Collemaggio e via XX settembre, dalle 10.30 alle 11.40, con eccezione dei mezzi impegnati nella manifestazione, di quelli di soccorso e delle forze dell’ordine. Lungo lo stesso viale Crispi, sempre tra gli incroci con viale Collemaggio e via XX settembre, sarà vietata la sosta dalle 9 alle 11.40.

L’ordinanza è pubblicata nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune, a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_433757_726_1.html

Ulteriori provvedimenti relativi alla viabilità potranno essere adottati per problematiche tecniche dovute a circostanze non prevedibili.