Cesaproba, torna la Sagra della Castagna

Per il Ponte di Ognissanti a Cesaproba di Montereale la Sagra della Castagna.

Come ormai consuetudine, i primi giorni di novembre, in concomitanza del ponte di Ognissanti, nella piazza principale di Cesaproba si tiene la Sagra della Castagna. Anche quest’anno dal 31 ottobre al 3 novembre l’Associazione Culturale “Cesaproba 96” è pronta a riproporre la manifestazione per il 7° anno consecutivo.

Nella piazza principale del piccolo centro dell’Alta Valle dell’Aterno, circondato da boschi secolari di castagno, il cui nome sembra derivare dal latino coedo et probus = buon taglio, taglio degno di approvazione, riferito ai numerosi alberi di castagno che i fondatori del paese dovettero tagliare proprio per far posto alle prime case del paese, sarà allestito un grande stand riscaldato con più di 500 posti a sedere mentre, i più freddolosi, potranno trovare tranquillamente posto all’interno dei locali della ex scuola elementare perfettamente riscaldati per l’occasione, dove appunto le castagne, accompagnate da ottimo vino e musiche popolari la faranno da padrone ed insieme saranno la cornice perfetta per 3 serate indimenticabili da vivere in allegria gustando l’atmosfera e i sapori del passato legati alla tradizione contadina.

Numerose le specialità gastronomiche da assaporare, preparate rigorosamente a mano e unicamente con i migliori prodotti tipici locali come: gli gnocchi, li strozzuni, conditi con il sugo di cinghiale, con il tartufo e con i funghi porcini; la caratteristica pecora alla cottora; le tante e prelibate ricette della tradizione a base castagne, farro e ceci, tutte da abbinare ad un buon bicchiere di vino novello.

Non mancheranno, ovviamente, le tipiche caldarroste e il castagnaccio.