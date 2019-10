Bar del Corso, in pensione Vito dopo 15 anni

Ultimo giorno di lavoro per un volto storico del centro dell’Aquila: Vito Placidi barman del Bar del Corso.

Vito Placidi, dietro lo storico bancone del Bar del Corso per oltre 15 anni da domani andrà in pensione, dopo un sodalizio collaborativo e affettivo con il titolare, Luca Ciuffetelli.

Vito Placidi è un volto amato e conosciuto dei portici di San Bernardino, con il suo baffetto d’ordinanza e il sorriso schietto, da dietro il bancone del Bar del Corso ha dispensato aperitivi, ottimi caffè e parole gentili attraversando due “epoche”, quella del prima e del dopo terremoto del 6 aprile 2009.

Oggi, Luca Ciuffetelli vuole salutarlo così, con un messaggio denso di allegria e anche nostalgia, per un’epoca che si chiude.

“Un saluto per un collaboratore straordinario, simbolo e colonna di questo locale a cui va tutta la nostra ammirazione e affetto”.

“Vito è un amico, un fratello, un fidato collaboratore – spiega Ciuffetelli al Capoluogo.it – insieme siamo andati avanti nel periodo più difficile, quello dell’immediato post sisma”.

“C’eravamo solo noi e i militari – ricorda – ma mi è stato vicino senza mai darsi per vinto. Vito è straordinario è una persona posata, tranquilla, educata e rispettosa. Abbiamo lavorato a braccio cercando di superare quei mesi successivi al 6 aprile in cui il problema era davvero cercare di avere gente nel locale”.

Chi frequenta il centro Vito lo conosce bene e sa che le parole di Ciuffetelli corrispondono a verità: “ha avuto sempre parole buone e gentili per tutti. Non ha semplicemente preparato aperitivi e colazioni, ma ha donato un attimo di serenità agli avventori con professionalità ed esperienza”.

“Con lui – continua – abbiamo davvero fatto e attraversato un’epoca, il prima, che manca ancora tantissimo a tutti, il dopo e il presente, in cui stiamo cercando di tornare alla normalità. È stato paziente quando non c’erano i soldi nell’immediato, non ci ha mai abbandonati”.

“Una colonna portante di tutto il bar, oggi è una giornata un po’ nostalgica, ma sappiamo tutti che non sarà un addio. Vito tornerà a trovarci, questa volta per prenderlo insieme a noi il caffè, mentre godrà del meritato riposto”.

“La pensione è la pausa caffè più lunga del mondo: goditela tutta caro amico mio ma non ti dimenticare di noi, i tuoi vecchi compagni che restano al lavoro. Ci mancherai tantissimo!”, conclude Ciuffetelli.