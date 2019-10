Stalking, aquilano nei guai

A processo un aquilano per stalking, con l’accusa di aver molestato una nota ristoratrice chelo aveva rifiutato.

Il gup Guendalina Buccella, ha rinviato a giudizio per stalking l’uomo che comparirà davanti al giudice il 4 dicembre.

Le accuse nel corso dell’udienza, che si è tenuta alcuni giorni fa, sono state sostenute dal pm Guido Cocco.

Come riporta Il Centro, l’imputato ha portato avanti un’azione persecutoria nei confronti della nota ristoratrice che aveva già portato a un divieto di avvicinamento.

Lo stalking si sarebbe poi perpetrato con messaggi sui social insistenti e appostamenti in una città della costa abruzzese dove la donna era in vacanza; l’uomo avrebbe anche contattato una parente per convincerlo della bontà dei suoi sentimenti e avrebbe lasciato numerosi mazzi di fiori fuori casa della ristoratrice.

L’uomo sarà assistito dall’avvocato Ubaldo Lopardi.

(La foto allegata all’articolo è generica).