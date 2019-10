Madonna Fore, una croce in ricordo di Cecilia

L’AQUILA – Via libera della Giunta alla prosposta di installare una croce sulla strada di Madonna Fore in ricordo di Cecilia Marottoli, morta in un incidente stradale.

Nella seduta di ieri, la Giunta comunale ha approvato la delibera per l’installazione di una croce lungo la strada vicinale di Madonna Fore in ricordo di Cecilia Marottoli, la giovane volontaria della Croce Rossa morta in un incidente stradale sul monte Giano.

L’incidente è avvenuto nella serata del 20 luglio, quando il fuoristrada sul quale viaggiava insieme a un altro ragazzo di Antrodoco, si è ribaltato. Difficili le operazioni di soccorso in zona impervia e nonostante i tentativi di rianimazione, per la 23enne non c’è stato niente da fare. Sul caso indaga la Procura.

Intanto l’associazione Coppito nel cuore e nell’anima ha chiesto l’autorizzazione all’istallazione di una croce commemorativa lungo la strada che conduce alla chiesetta di Madonna Fore. Autorizzazione concessa ieri dalla Giunta comunale. Come si legge nella delibera, il manufatto è opera di Daniele Parmiani e verrà installata “senza alcun impegno economico da parte del Comune, secondo il progetto depositato”, redatto dall’ingegner Giovanni Pierini.

