L’Aquila, Skincenter torna in centro storico

Il centro di specialistica dermatologica Skincenter riapre in via Agnifili.

Riapre nel cuore della città, in via Agnifili 20, il centro di specialistica dermatologica e medicina estetica Skincenter del dottor Domenico Piccolo, che prima del terremoto 2009 aveva lo studio in via Fontesecco. La nuova struttura di via Agnifili sarà inaugurata giovedì 31 ottobre alle 16 alla presenza del dottor Piccolo, che illlustrerà agli ospiti, durante l’open day, le attività ed i servizi erogati presso il centro.

Il professionista, presente con i suoi centri anche a Pescara ed Avezzano, da vent’anni noto per l’impegno profuso nell’ambito della prevenzione e cura delle patologie dermatologiche e per l’applicazione delle tecniche laser più innovative nel trattamento medico/estetico dei suoi pazienti, ha voluto realizzare l’ innovativa struttura in pieno centro storico, come personale contributo alla rivitalizzazione del contesto urbano.