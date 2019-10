Judo, successo di pubblico e partecipanti al Trofeo Internazionale Città di L’aquila

Lo scorso fine settimana, presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito (AQ), ha avuto luogo il 21° Trofeo Internazionale di Judo Città di L’aquila – 15° Memorial al brigadiere Augusto Desideri -, organizzato dall’ASD Amiternum Judo L’aquila.

“1 500 atleti iscritti provenienti da tutta Italia, 270 società presenti e una marea di persone al seguito che non si sapeva più dove metterle – commenta Barbara Desideri, presidente dell’ASD Amiternum Judo – ma non sarebbe stato possibile organizzare nulla senza la preziosa disponibilità verticale del Corpo della Guardia di Finanza e senza la passione locomotrice dei volontari”.

“Tanta fatica e tanto impegno ripagati dalla qualità dello sport praticato – aggiunge Aldo Desideri del comitato organizzatore – in una città in cui gli alberghi erano tutti pieni ed in giro per il centro si sono viste tante maglie colorate indicative di varie società sportive. Nel caso in cui venisse accettata la candidatura di L’Aquila quale città europea dello Sport 2020, noi ci siamo e siamo pronti ad affrontare nuove sfide”, conclude.