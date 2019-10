Tanti auguri a noi! 2004-2019 – IlCapoluogo compie 15 anni e l’occasione per far festa l’ha fornita il compleanno del suo direttore Roberta Galeotti.

«Festa doppia e, sicuramente, doppia emozione» ha confessato Roberta alla sala gremita di ospiti che ieri sera si sono stretti intorno a lei ed alla redazione del giornale online. Un locale stupendo ha amplificato la piacevolezza della serata: la sala delle feste di Arnold’s e Patatina, concepita da Adolfo e Rudy come la perfetta taverna dei sogni, con un grande camino in pietra incorniciato da divani e da bottiglie di vino.

In tanti non sono voluti mancare alla festa per celebrare i 15 anni del Capoluogo. Volti noti della scena politica, imprenditori e commercianti, che hanno creduto nella forza de IlCapoluogo in questi anni, sostenendolo con il loro supporto. Roberta ha accolto gli ospiti con il suo consueto sorriso e ha spento le doppie candeline, circondata dall’affetto e dalla stima della sua famiglia, dei suoi amici e della sua grande redazione!

di 46 Galleria fotografica CapoParty









Un brindisi doppio, dunque, visto che a compiere gli anni, proprio ieri, è stata la direttrice de IlCapoluogo, Roberta Galeotti, che ha reso questo 29 ottobre data memorabile anche per il giornale, che guida dal lontano gennaio 2009. Una serata all’insegna della serenità, dell’amicizia, delle risate, della partecipazione e del calore umano… non solo quello sprigionato dal camino del locale di Arnold’s e Patatina, che ha ospitato il party targato IlCapoluogo.

Una redazione variegata e allegra, tanto ampia da non riuscire ad entrare in una sola inquadratura, nella foto di rito davanti alle torta con le candeline. Una festa che, in particolare, dedichiamo ai nostri lettori, che da sempre ci seguono con affetto ed entusiasmo, con attenzione e stima.

«In questi dieci anni è cambiato il mondo, con una accelerazione tecnologica impressionante – spiega Roberta Galeotti – e raccontare L’Aquila a questo nuovo mondo è stata una grande responsabilità. Declinare l’informazione, attenta e consapevole, con i nuovi mezzi e le nuove tecnologie, è stata una sfida entusiasmante, un confronto e uno stimolo continui all’aggiornamento ed alla crescita professionale. Mi ritengo una persona molto fortunata, perché faccio il lavoro che amo in un posto stupendo, che racchiude il senso profondo della vita in mezzo alla natura incontaminata. Sono circondata dall’affetto e dal riconoscimento costante della comunità in cui vivo, che mi sostiene con attestazioni di stima e di gratitudine quotidianamente! Carissimi lettori del Capolugo questa festa della redazione e del giornale è la NOSTRA festa! Questi 15 anni sono soprattutto vostri!».