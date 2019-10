Addio al ristoratore Stefano De Gasperis

AVEZZANO – È morto in un incidente stradale avvenuto tra Trasacco e Collelongo, Stefano De Angelis, 49enne noto ristoratore avezzanese.

L’uomo viveva da anni a Collelongo, con la sua famiglia.

Impatto fatale per il 49enne, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Stefano De Angelis era titolare della pizzeria Golden Park di Avezzano.

I funerali si terranno domani alle 15, alla Chiesa di Borgo Via Nuova di Avezzano.