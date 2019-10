4 Novembre, giornata delle Forze Armate: caserme in festa

L’AQUILA – Verso il 4 Novembre, per le celebrazioni della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale.

L’Abruzzo militare apre le porte alla cittadinanza, da L’Aquila e Pescara, celebrando le sue Forze Armate.

Caserme aperte, esperienze interattive, mostre storiche, dimostrazioni. Commemorare una giornata per dedicare la giusta attenzione ad un momento di unione nazionale, dal forte carattere storico-culturale. Per perseguire l’obiettivo di mantenere viva tra le nuove generazioni la coscienza collettiva sulle nostre radici e sull’identità nazionale, sulla quale le Forze Armate vigilano ogni giorno.

Questa mattina, alla Caserma Pasquali, la presentazione delle iniziative che si svolgeranno lunedì 4 novembre. Presenti: il colonnello Marco Iovinelli, Comandante del Comando Militare Esercito Abruzzo, il colonnello Paolo Sandri, Comandante del Nono Reggimento Alpini, il Maggiore Luigi Balestra, Comandante della Compagnia Carabinieri L’Aquila, Giuseppe Bavaro, della Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza, il Comandante di Fregata Aldo Ioppolo, della Direzione Marittima di Pescara, e il vice sindaco dell’Aquila Raffaele Daniele.

4 Novembre, Forze Armate, le interviste

4 Novembre, le iniziative

«Vogliamo mettere in luce la sinergia tra Forze armate, Corpi dello stato e società. Il 4 novembre si ricordano l’Unità Nazionale e il giorno delle Forze Armate. Saranno ricordati tutti i caduti, qui a L’Aquila e nel corso delle numerose attività che si terranno anche negli altri capoluoghi di provincia», ha spiegato il colonnello Iovinelli.

«È fondamentale mantenere il giusto contatto tra comunità militare e popolazione.

In questo diventa importantissima la possibilità di entrare in Caserma e, quindi, visitarla. Queste esperienza fanno innamorare i bambini, che possono così essere indirizzati alla carriera delle Forze Armate come scelta di vita».

A fare gli onori di casa il Colonnello Paolo Sandri, che ha spiegato: «Come 9° Reggimento metteremo in campo un insieme di iniziative lunedì 4 novembre. Apriremo le porte della Caserma Pasquali, per offrire un percorso coinvolgente e interattivo, destinato ad ospiti grandi e piccini. Speriamo ci siano tanti aquilani».

Un programma che vedrà la Caserma divisa in quattro aree tematiche, i Quattro Passi. «Memoria e Ricordo, con le sale museali, l’esposizione di armi storiche e degli equipaggiamenti antichi; Verticalità ed Articità, i visitatori entreranno in presa diretta nel mondo degli alpini. Ospiti e alpini si alterneranno nelle prove in parete, per capire cosa fanno gli Alpini in alta quota e sulla neve; Capacità: uniformi ed equipaggiamenti saranno mostrati agli ospiti, che ammireranno da vicino scenari operativi ed emergenziali in cui opera il 9° Reggimento, nuove tecnologie utilizzate comprese; Battaglione Vicenza, per conoscere da vicino le capacità e le risorse dell’unità operativa alpina».

Iniziative per celebrare il 4 Novembre anche da parte dei Carabinieri. Il Comandante Luigi Balestra, intervenuto nel corso della conferenza stampa, ha spiegato: «Come arma interveniamo da quarta forza armata dello Stato. Apparteniamo all’ambito Difesa e a quello Interno, inerente ordine e sicurezza pubblica. Mi piacerebbe che qui a L’Aquila si realizzasse, il 4 novembre, un percorso completo tra tutte le Caserme. Per noi quotidianamente è 4 novembre. Questo è da dimostrare attraverso queste iniziative».

Giuseppe Bavaro, della Scuola Ispettori e Sovrintendenti Gdf L’Aquila ha sottolineato l’apertura della realtà della scuole alla comunità, ricordando il ruolo svolto nell’immediato post-sisma. «Noi apriamo da sempre le nostre porte. Basti pensare che dieci anni fa ci chiamavano “Casa degli aquilani”. Noi, per quest’occasione, abbiamo allestito una mostra fotografica. Mostreremo i locali più significativi della scuola, con un focus sull’attività svolta nel periodo del sisma. Ci aspettiamo la presenza di tanti ragazzi. Faremo, inoltre, visitare le aule, perché fondamentalmente siamo una scuola».