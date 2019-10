L’AQUILA – Sos alta velocità sulla SS 5 bis, tra Pianola e Bagno.

“Da strada a circuito da corsa”, denunciano i lettori alla redazione del Capoluogo.

“La SS 5 bis è sempre stata pericolosa, ma negli ultimi anni è diventata una strada mortale. Noi che abitiamo lungo la strada viviamo in uno stato di continuo pericolo. Non ci sono controlli“, ci scrivono.

Alta velocità e rischi connessi. Proprio venerdì mattina, infatti, è stata danneggiata un’automobile parcheggiata sulla SS 5 bis.

“Abbiamo ritrovato la macchina in condizioni inspiegabili e abbiamo anche provveduto a sporgere denuncia. È l’esempio di ciò che potrebbe succedere ogni qualvolta si preme troppo il piede sull’acceleratore. Ci sono tanti residenti della zona che rientrano la mattina presto dal lavoro e rischiano quotidianamente di restare coinvolti in incidenti. Speriamo in maggiori controlli. La SS 5 bis è un reale pericolo da affrontare, per evitare l’irreparabile”.

