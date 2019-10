Piccoli tribunali, Lega Abruzzo: “Garantire servizio con spese a carico degli enti”

La Lega Abruzzo presenta la proposta in Regione per i piccoli tribunali: “Garantire servizio con spese a carico degli enti”.

“Abbiamo presentato – scrivono in un comunicato stampa i consiglieri regionali della Lega Abruzzo – una Proposta di legge di iniziativa del Consiglio Regionale per chiedere al Governo la modifica del Decreto Legislativo 155 del 2012, con il quale l’allora Governo Monti riorganizzò i tribunali. Con questa nostra proposta, – spiegano i consiglieri – che vede come primo firmatario Simone Angelosante, chiediamo al Ministero di Grazia e Giustizia di disporre sempre e comunque, e non a propria discrezionalità come prevede oggi la norma, che i tribunali soppressi riprendano appieno la loro funzione giudiziaria, a patto che siano gli enti locali a richiederlo e a farsi carico delle spese di gestione e manutenzione. Così – continuano i consiglieri leghisti – tutti i comuni e le Regioni che vorranno garantire ai territori la permanenza dei piccoli tribunali sostenento con i propri bilanci le spese, non dovranno più attendere che il Ministero scelga autonomamente rispetto alle richieste delle amministrazioni locali, ma avranno la certezza che, come prevede la nostra modifica all’Art. 8 del D.Lgs 155/2012, il Ministro della giustizia garantisca a tutti la possibilità di mantenere aperti i piccoli tribunali che oggi rischiano di essere chiusi”.