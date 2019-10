Parco della Memoria, prima pietra a piazzale Paoli

L’AQUILA – Iniziati i lavori per la realizzazione del Parco della Memoria a piazzale Paoli. Biondi: “Non solo elaborazione del lutto”.

Sono iniziati questa mattina i lavori di realizzazione del Parco della Memoria a piazzale Paoli. Per l’occasione erano presenti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alla Ricostruzione, Vittorio Fabrizi, i rappresentanti dei familiari delle vittime del sisma, i progettisti, Manfredo Gaeta e Annalisa Di Luzio, e i tecnici dell’impresa Cricchi che la realizzerà l’opera dal costo complessivo di 421mila euro, frutto di uno stanziamento di risorse comunali e donazioni effettuate dalla società Eataly distribuzione e dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.

Oltre alla riqualificazione delle aree verdi sono previsti la costruzione di una fontana monumentale e di un obelisco. «È un momento importante per chi ha perso degli affetti, – ha dichiarato il sindaco Biondi – ma anche per la città affinché l’esercizio della memoria non sia esclusivamente una elaborazione del lutto. Essa deve consentire a ciascuno di acquisire sempre maggiore consapevolezza, tanto a chi vive in questa terra e quanto all’intero Paese, di ciò che è accaduto e di quanto siano imprescindibili i temi della sicurezza e della prevenzione. Questo non sarà l’unico luogo del ricordo di questa comunità: ci sono altri progetti in itinere, come quello della Casa dello studente».

«Si tratta di un intervento dalla duplice valenza: retrospettivo e, al tempo stesso, prospettico. Recupereremo uno spazio identitario e che si lega al contesto urbano circostante e al continuo processo evolutivo che lo caratterizza» ha aggiunto l’assessore Fabrizi.