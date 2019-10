CreativaMente, la stimolazione cognitiva per un cervello giovane

CreativaMente, ovvero stimolare la mente (e non solo il corpo) per rimanere “allenati”: è questo l’obiettivo del centro clinico aperto all’Aquila da Daniela Fiorenzi e Roberta Bernardi per le demenze e l’Alzheimer.

Creativamente ha l’obiettivo di aiutare i pazienti ad essere “dignitosamente persone”, a prendersi cura degli anziani che hanno bisogno del supporto per affrontare queste patologie.

CreativaMente è il nuovo centro che offre servizi di diagnosi e trattamento di disturbi cognitivi e psicologici: sta per aprire a L’Aquila in via Ulisse Nurzia, all’interno del complesso Filomed.

Il Capoluogo.it affiancherà CreativaMente con una trasmissione nella quale si darà voce anche alle persone che vorranno, senza pudori, mostrare “la loro debolezza”, conseguenza dell’invecchiamento anagrafico.

“I pazienti affetti da demenza senile non vanno ignorati, ma bisogna interagire con loro – spiegano Daniela Fiorenzi e Roberta Bernardi – vanno stimolati. La mente inesorabilmente invecchia con il passare del tempo e bisogna sapere accettare questo passaggio”.

Affrontare quindi la malattia non come un problema, ma come una “risorsa”, abbattendo preconcetti e pregiudizi, dando spazio alle famiglie, ai pazienti, a chi vorrà avere informazioni.

CreativaMente perchè? I pazienti potranno non solo stare insieme, ma sviluppare manualità e creatività in base a ciò che ricordano, stimolando le loro passioni.

Il Centro offre quindi un servizio di Stimolazione Cognitiva per pazienti affetti da Decadimento Cognitivo Lieve, da Demenza di Alzheimer o altre forme di Demenza.

La Stimolazione avviene in sedute di gruppo e si articola in:

esercizi cognitivi che stimolano le aree in decadimento (memoria, orientamento, attenzione, ragionamento logico) rallentandone la perdita e migliorando l’umore del paziente; le sedute sono condotte dallo psicologo.

sedute di attività fisico/motoria condotte da un fisioterapista.

Il Centro CreativaMente offre inoltre sostegno ai familiari dei soggetti affetti da Demenza attraverso incontri di gruppo periodici.

Di seguito il video della trasmissione: