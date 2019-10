Addio a Diana Virgilio, morta a soli 37 anni

SAN VINCENZO VALLE ROVETO – È morta dopo una lunga malattia Diana Virgilio, 37enne di San Vincenzo Valle Roveto.

Conosciuta da tutti in paese e nella vicina Balsorano, per la sua attività costante, nel sociale e non solo. Volontaria alla Misericordia di Balsorano-San Vincenzo Valle Roveto, Diana Virgilio era anche membro della Pro Loco del suo paese.

Combatteva da tempo contro una malattia che l’aveva colpita. I funerali si terranno domani mattina, alle 11, all’Oratorio Parrocchiale.