Terminal Tiburtina, Lega L’Aquila manifesta a Roma

La Lega aquilana dice no allo spostamento del Terminal da Anagnina a Tiburtina.

La Lega aquilana andrà a Roma per protestare contro lo spostamento del Terminal da Tiburtina ad Anagnina, definita dagli esponenti abruzzesi del partito di Matteo Salvini, “l’ennesima follia della Giunta di Virginia Raggi“.

“Insieme alla Lega romana, saremo presenti con una delegazione di amministratori aquilani ed abruzzesi, – scrive in una nota stampa il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a L’Aquila Francesco De Santis – alla manifestazione che abbiamo organizzato presso la stazione Tiburtina per Mercoledì 30 ottobre, ore 10.00″.

“La stazione Tiburtina – spiega il Capogruppo – rappresenta lo snodo fondamentale per migliaia di pendolari abruzzesi che, se lo spostamento all’Anagnina ideato dalla Giunta Raggi andasse in porto, subirebbero un grave quanto ingiusto danno, che non porterebbe comunque alcun vantaggio alla viabilità romana”.

“Dobbiamo caricare – conclude De Santis – i partiti e gli amministratori regionali della responsabilità di affrontare questa minaccia incombente che rischia di tagliare le gambe al già precario e sacrificato lavoro dei pendolari abruzzesi ed aquilani. La manifestazione sarà l’occasione giusta per lanciare una raccolta firme contro quest’ennesima follia deliberata dalla Giunta Raggi e per chiedere chiarimenti in Campidoglio su quali siano le linee interessate dallo spostamento all’Anagnina”.