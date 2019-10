Pedaggi, in Consiglio per chiedere il blocco degli aumenti

L’AQUILA – Domani in Consiglio regionale la questione degli aumenti dei pedaggi autostradali. Odg per impegnare il governo a “sterilizzare” gli aumenti.

Dopo la caduta del Governo “gialloverde” e la nascita del Conte bis sostenuto da M5S e PD, il Consiglio regionale tornerà a sollecitare una soluzione definitiva per quanto riguarda gli aumenti dei pedaggi autostradali. Tra gli ordini del giorno previsti per la seduta del 29 ottobre, infatti, il confronto sulle possibili iniziative riguardanti gli aumenti dei pedaggi autostradali e la sicurezza dell’infrastruttura viaria. La maggioranza è pronta a presentarsi in Aula con un documento per chiedere al nuovo Governo di “sterilizzare” gli aumenti, anche perché si avvicina a grandi passi la scadenza della proroga al 30 novembre.

«Il precedente Governo – spiega al Capoluogo.it il sottosegretario con delega alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis – aveva chiuso un accordo con il concessionario per sterilizzare definitivamente gli aumenti dei pedaggi, con l’approvazione del nuovo Piano economico finanziario. Poi il Governo è caduto ed è chiaro che a questo punto è compito del nuovo Governo proseguire su questa strada, anche perché occorre comunicarlo all’Unione europea. Quindi chiederemo che il nuovo Governo innanzitutto faccia un provvedimento di legge per farsi carico del blocco degli aumenti dopo il 30 novembre e poi sterilizzarli definitivamente attraverso i vari passaggi del nuovo Piano economico finanziario».

Nella seduta di domani, quindi, la maggioranza è pronta ad approvare un ordine del giorno per chiedere al nuovo Governo «di portare avanti un procedimento che era già in corso ma in questi mesi sembra essersi rallentato».

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, l’interrogazione del consigliere Paolucci che riguarderà la “sottoscrizione dei contratti con le strutture della Rete Termale accreditata”. Seguirà l’interpellanza di Pettinari sulla “situazione gestionale del servizio elisoccorso del 118 presso la base operativa di Pescara”, per continuare con il “question time” animato dagli interventi di Blasioli su “stato della nuova gara relativa alle attività di CUP presso le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo”, Paolucci su “programma straordinario investimenti in edilizia sanitaria” e Marcozzi su “mancata riduzione del cosiddetto ‘Superticket'”. Saranno poi esaminati due provvedimenti amministrativi dedicati ai bilanci di previsione 2019-2021 e 2020-2022 e il progetto di legge che introduce modifiche alla norma del 2012, “Disciplina della professione di maestro di sci”. A fine seduta sarà presentata la relazione della Commissione Vigilanza sulle attività svolte nel 2019 e si procederà all’elezione dei membri della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.