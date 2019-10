L’Aquila, una Corona per William Zonfa

Allo chef stellato William Zonfa il cononoscimento della guida “Gatti Massobrio”.

Lo chef stellato della Magione Papale, William Zonfa, conquista la “Corona”, il massimo riconoscimento della Guida delle eccellenze italiane “Gatti Massobrio”. La guida, che contiene ristoranti, hotel, prodotti e negozi, è realizzata da Paolo Massobrio e Marco Gatti. La guida è stata presentata nell’ambito di Golosaria, una delle manifestazioni enogastronomiche più importanti d’Italia in corso a Milano.

Anche lo chef Zonfa è dunque censito nella Guida “Gatti Massobrio” con la “Corona”: «È un onore – ha commentato lo chef Zonfa – essere entrato nella Guida. Il costante lavoro sul territorio porta i suoi frutti. Attraverso le Guide riesco a far conoscere l’Abruzzo e i suoi prodotti che porto in giro per l’Italia e per il mondo».