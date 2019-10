Mezza maratona dell’Aquila, gli Alpini ci sono

L’AQUILA – Non potevano mancare gli Alpini alla Mezza maratona dell’Aquila. Sandri: “Bella come l’Abruzzo, dura come gli Abruzzesi”.

«Una maratona bella come l’Abruzzo e dura come gli abruzzesi», così il colonnello Paolo Sandri, comandante del 9° reggimento Alpini a margine della Mezza maratona dell’Aquila – Città del mondo che si è tenuta questa mattina e che ha registrato la partecipazione degli Alpini della Taurinense, a sancire ancora una volta il rapporto con la città».

Straordinaria l’organizzazione, gli Alpini presenti non solo in gara ma anche con una parete d’arrampicata posizionata presso la Villa comunale, dove in tantissimi (adulti e bambini) si sono cimentati ad affrontare un’esperienza unica. Sul podio anche un’atleta del reggimento, Emma, seconda di categoria.

«L’Esercito e lo sport rappresentano un connubio vincente per migliaia di giovani che scelgono una vita caratterizzata dal rispetto delle regole e dei valori. Vi è un sentimento unico che lega tutti i militari, che può essere definito in maniera unica e irripetibile, lo Spirito di Corpo».