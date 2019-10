La zucca, un super food dalle mille proprietà

La zucca è il colorato protagonista dell’autunno; non solo simbolo della festa americana di Halloween dove si presta a diventare un lumicino, ma un alleato per la salute e un ingrediente per tante poliedriche ricettem dolci e salate.

La zucca nonostante sia dolcissima e gustosa, è un alimento amico delle diete povere di calorie, adatta persino ai diabetici essendo povera di glucidi.

Oltre agli impieghi in cucina la zucca sta diventando un potente alleato per la salute, i cui usi spaziano dalla cosmesi all’omeopatia.

La zucca, utilissima nelle diete, ha solo 18 Kcal per 100 grammi di prodotto: molto ricca di acqua.

I carboidrati ammontano al 3,5%, mentre le proteine, pochissime, ne costituiscono solo l’1,1%. I grassi, pressoché assenti, rappresentano circa lo 0,1%.

Essendo arancione, è intuibile come la zucca sia un vero e proprio scrigno prezioso di caroteni e pro-vitamina A; inoltre, è ricca di minerali, tra cui fosforo, ferro, magnesio e potassio; buono anche il quantitativo di vitamina C e di vitamine del gruppo B.

I semi della zucca non sono tossici, dal momento che sono assenti i principali steroidi amari caratteristici delle Curcubitacee (curcubitacine): pertanto, il consumo di semi non dà effetti collaterali (fatta eccezione per i soggetti sensibili ad una o più sostanze che caratterizzano il fitocomplesso).

Inoltre, l’estratto di semi di zucca sembra essere particolarmente attivo anche contro cestodi ed ascaridi: da considerare, comunque, che la cucurbitina non uccide i parassiti, ma li immobilizza semplicemente; per questa ragione, è bene somministrare lassativi dopo l’assunzione di estratti di semi di zucca a tale scopo.

L’olio ricavato dai semi si zucca è ricco di acido oleico e linoleico: questi acidi grassi espletano la loro attività terapeutica in sinergia con carotenoidi e protoclorofille, come rimedio naturale per l’iperlipoproteinemia.

L’impiego terapico dell’olio di semi di zucca è consigliato anche nella profilassi dell’aterosclerosi.

Alla luce di recenti studi, sembra che l’olio di semi di zucca sia utile anche in caso di flogosi vescicali, irritazioni gastriche e disturbi prostatici, specie in associazione a Serenoa repens.

La polpa di zucca, invece, essendo ricca di carotenoidi, è particolarmente indicata per fissare l’abbronzatura e, nel contempo, s’inserisce tra gli ipotetici alimenti utili per la prevenzione dalle forme tumorali.

L’USO DELLA ZUCCA IN COSMESI: UN ESEMPIO

Con la polpa di zucca si possono preparare alcune semplici maschere per il viso, utilissime per idratare la cute, levigare la pelle e pulirla profondamente. Inoltre, le maschere a base di zucca sono indicate anche per lenire le scottature.

Facilissima da riprodurre in casa, ecco un esempio di maschera per il viso: mescolare un cucchiaio abbonante di polpa di zucca con una goccia di miele e un cucchiaino di yogurt bianco greco, tenere sul viso per alcuni minuti e lavare poi con acqua tiepida.

LA ZUCCA IN CUCINA

La zucca resta comunque la regina incontrastata delle tavole abruzzesi autunnale; coltivata anche nell’aquilano, è poliedrica prestandosi benissimo a ricette dolci e salate.

A vapore o bollita, base per minestroni e risotti, ottima fatta al corno, tagliata sottilissima e speziata, come se fosse una patata.

Una spezia che si sposa benissimo con la zucca è il cumino, ma anche rosmarino, aglio, paprika affumicata e curry, per un mix di odori e colori che ne esaltano il sapore.

Una delle più buone in commercio è sicuramente la zucca mantovana, il cui sapore, una volta cotta, ricorda quello della castagna, difficile da tagliare, può essere cotta anche a fette con la buccia, dopo averla lavata bene.

Una simpatica alternativa è quella di usarla come legante per i lievitati, come ad esempio la focaccia.

Di seguito la ricetta:

500 grammi di farine miste (300 integrale o 5 cereali, 100 farina 0, 100 grammi di farina 00, 50 grammi di olio evo, 10 grammi di sale, 200 grammi di polpa di zucca schiacciata, 7 grammi di lievito di birra, 250 gr di acqua a temperatura ambiente.

Una volta mescolati gli ingredienti, l’impasto va lasciato a riposare fino al raddoppio del suo volume, una volta steso abbastanza sottile nella teglia unta e coperta di carta forno, lasciare a lievitare per altre due ore. In forno caldo a 200 gradi per circa 20 minuti/mezz’ora.

Il risultato è una focaccina colorata egustosa, che può essere servita con salumi e formaggi oppure mangiata così.