San Demetrio in festa per il Patrono

Celebrazioni in onore di San Demetrio Martire. Il paese in festa.

Aria di festa a San Demetrio ne’ Vestini, per le celebrazioni del Santo Patrono. Da oggi negozi chiusi e un programma che prevede alle 17 di sabato 26 ottobre la Santa Messa, alle 17,45 la Processione per le vie del Paese e alle 18,45 rientro in chiesa e bacio della reliquia.

Domenica, invece, alle 16 presso il Ricreatorio interverranno l’Orchestra filarmonica vestina dell’associazione culturale Pleco-Art, Teatro delle Sette Ville, Gruppo Zumba Kids, Gruppo Danza 99 L’Aquila ASD, Gruppo Danza Spazio Nobelperlapace, Gruppo di Ballo Ancescao e Banda sirentina.