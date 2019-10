Rascino, il richiamo della montagna

A Rascino tornano gli animali e la vita: una giovane coppia insieme ad agricoltori e allevatori per resistere allo spopolamento. L’arma segreta? La lenticchia.

Il servizio di Geo su RaiPlay ci porta a Rascino, in provincia di Rieti, nella grande piana sopra a 1200 mt s.l.m tra Tornimparte e Petrella Salto, dove Simona e Riccardo si sono uniti agli agricoltori e allevatori del posto. Insieme hanno ripreso a coltivare la lenticchia, il legume più importante del territorio e ad allevare il bestiame.

Le immagini straordinarie girate dai colleghi Rai ci mostrano il paesaggio incontaminato della montagna dell’Appennino, la vita e la tradizione delle persone che hanno scelto di vivere e crescere i propri figli vicini alla natura.

«La mia scelta – spiega Simona – nasce per amore. Mio padre è nato qua e quando è dovuto andare via ha conservato l’attaccamento a questa terra, che ha trasmesso a me. In questi posti a volte il silenzio può sembrare anche assordante, ma qui ho trovato la mia pace. La gente è dura, com’è dura la montagna, ma una volta che ha stabilito un rapporto nel segno del rispetto, diventa indissolubile. È un mondo bello, perché qui è Madre Natura che decide per te».

[CLICCA QUI per guardare il servizio video completo]

«Per Toto, Simona, Riccardo, Maria e Valentina – spiega il servizio nel finale – il richiamo della montagna è forte come la passione che li invoglia a restare in queste terre, uniche e irresistibili, dure ma generose con chi le sa amare».