Mezza maratona: Sasso, Susmeli e Di Natale scaldano i motori

Mezza maratona dell’Aquila – Città del mondo: Sasso, Susmeli e Di Natale tra i protagonisti. In gara anche rappresentanti delle ambasciate di Russia e di Francia.

Mancano 24 ore alla “Mezza maratona dell’Aquila – Città del mondo” ed è tutto pronto all’expo della villa comunale per il primo evento sportivo di massa organizzato nel capoluogo d’Abruzzo a 10 anni dal sisma. Un entusiasmo sorprendente che ha portato al sold out già giovedì, un giorno prima della chiusura delle iscrizioni, con 1.500 partecipanti, di cui il 30% dall’Abruzzo e il 70% da fuori regione e overbooking già da due giorni nelle strutture ricettive e dei ristoranti. Da questa mattina l’expo marathon è attivo alla villa comunale, davanti all’Emiciclo, sede del Consiglio regionale. Resterà aperto oggi sino alle 18 per il ritiro dei pettorali. Domattina apertura alle 7,30 per il ritiro dei pettorali e il deposito dei bagagli, per poi partire alle 9,30 per la camminata-corteo che condurrà al castello, da cui verrà dato lo start ufficiale alle 10,30.

Tra le 1.500 persone che domani correranno tra le vie del centro storico ci saranno anche 2 consiglieri dell’ambasciata russa e 3 di quella francese. Importante anche la partecipazione degli atleti dei diversi corpi armati, forze dell’ordine e di protezione civile che dall’Abruzzo parteciperanno alle varie gare, dalla mezza maratona alla corsa di 5 km, sino alla staffetta: carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Croce Rossa, Alpini e tanti altri. Gli eroi di giornata saranno l’atleta azzurro di Paratriathlon Gianni Sasso e le campionesse di pattinaggio a rotelle Alessandra Susmeli e Federica Di Natale. Atleti che – seppur per destini differenti – affrontano le sfide dello sport in condizioni particolari, senza mai mollare, dimostrando che non ci sono ostacoli insuperabili e che esistono molti modi per “tornare a correre”.

«La manifestazione di domani – spiega l’assessora comunale alle Relazioni internazionali Fabrizia Aquilio – è un’occasione per mantenere viva l’amicizia e ravvivare le relazioni che vanno oltre la solidarietà, per costruire nuove strade insieme. Tanti i progetti a cui, a tale scopo, sta lavorando l’assessorato».

La manifestazione rientra nell’ambito del Progetto Restart “L’Aquila città del mondo” ed è patrocinata dal Comune dell’Aquila e dal Consiglio regionale d’Abruzzo.

Per maggiori informazioni: https://mezzamaratonalaquila. com

Mezza Maratona: le modifiche alla viabilità

Il Comando di Polizia Municipale rende noto che nella mattina di domenica 27 ottobre, in occasione della prima edizione della “Mezza Maratona L’Aquila – Città del Mondo”, saranno in vigore temporanee limitazioni alla circolazione stradale. Nell’ambito della manifestazione sportiva, si svolgeranno in contemporanea la mezza maratona competitiva di 21 km – che dal centro città raggiungerà la frazione di Onna e ritorno – e la 5 km non competitiva, che attraverserà le vie del centro storico. Entrambi gli eventi saranno anticipati alle ore 9:30 da una passeggiata-corteo di tutti i partecipanti che dalla Villa Comunale, luogo di ritrovo, raggiungeranno il Parco del Castello, toccando i luoghi rinati della città, con un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto del 2009 in piazza Duomo, dinanzi alla chiesa di Santa Maria del Suffragio.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono stati adottati i provvedimenti utili a disciplinare il traffico in relazione ai diversi eventi richiamati. Nell’ambito dell’autorizzazione allo svolgimento della gara, adottata dal Settore Polizia Municipale, è stata disposta l’interdizione al transito e alla sosta dalle 7:30 alle 13:30 in viale Collemaggio, via Escrivà e via Caldora, tratto compreso tra viale Collemaggio e il tunnel. Sempre nella stessa fascia oraria sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione sul primo tratto del percorso di gara, ovvero in via Iorio, via Zara, via Signorini Corsi e via Tedeschi. Si segnala, inoltre, che dalle ore 10, in concomitanza con la partenza, saranno chiuse al transito viale Tagliacozzo e via Pescara in direzione Porta Castello.

Nel dettaglio i percorsi e gli altri provvedimenti di limitazione del traffico.

Mezza Maratona 21Km

Partenza: ore 10:30 da viale Benedetto Croce, ponte del Forte Spagnolo.

Percorso: via Iorio, via Zara, via Signorini Corsi, via Tedeschi, Porta Leoni, via Atri, via Strinella, via Caldora, via Tellini (prato basilica Collemaggio), via Escrivà, via Girolamo da Vicenza, SS 17, SS 5 bis, SP 36, pista ciclabile e viabilità locale fino ai centri abitati di Monticchio e Onna, viabilità locale fino alla SS 17, via Collevernesco (Progetto C.A.S.E. e centro abitato di Sant’Elia), SS 17, via Girolamo da Vicenza, via Escrivà, viale Collemaggio e via Iacobucci, dove all’altezza dell’Emiciclo è posizionato l’arrivo.

La Prefettura, con provvedimento prot. 62754/2019, ha disposto la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso, per il tempo necessario al transito dei concorrenti, nella fascia oraria 10:30/13:30

5Km non competitiva

Partenza: ore 11 da viale Benedetto Croce, ponte del Forte Spagnolo.

Percorso: via Iorio, via Zara, via Signorini Corsi, via Tedeschi, piazza e via san Bernardino, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via Bafile, piazza dei Gesuiti, via Camponeschi, via Sallustio, via e piazza Angioina, via delle Carceri, via Buccio di Ranallo, viale Giovanni XXIII, viale Duca degli Abruzzi, via Garibaldi, piazza Regina Margherita, via Castello, via Zara, via Vittorio Veneto, via Sinizzo, piazza del Teatro, via Verdi, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Federico II, Villa Comunale, viale Collemaggio e via Iacobucci, con arrivo sempre dinanzi all’Emiciclo.

Con ordinanza n. 715/2019, il Settore Polizia Municipale ha disposto dalle ore 10:30, il divieto di transito veicolare sulle strade interessate, limitatamente al tempo necessario al passaggio dei partecipanti.

La Polizia municipale invita gli utenti della strada ad utilizzare per quanto possibile percorsi alternativi e, comunque, a prestare la massima attenzione alla guida data la possibile presenza di podisti sulla sede stradale.