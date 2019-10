Iperbimbo compie 3 anni, è festa!

L’AQUILA – Due giorni di festa per i tre anni di Iperbimbo. Eventi e sconti per il weekend.

Nel nuovo store al km 41 della statale 17, sabato e domenica di festa per Iperbimbo, che spegne 3 candeline. E come tutti i “bimbi” alle prese con il proprio compleanno, è pronto ad accogliere clienti e famiglie per due giorni all’insegna di eventi, divertimento e sconti.

In entrambe le giornate di sabato 26 ottobre e domenica 27, sconti del 20% sui prodotti di puericultura, il 25% sui giocattoli e il 50% sull’abbigliamento.

Per quanto riguarda domenica 27 ottobre, invece, oltre agli sconti, a partire dalle 15,30 per grandi e piccini la rappresentazione teatrale “Il mondo delle fiabe”, con giochi e personaggi a tema. Sempre nel pomeriggio, degustazione di porchetta.

Oltre a festeggiare i 3 anni di attività, Iperbimbo brinda al rinnovato accordo con la Cybex, la più grande azienda mondiale di prodotti per la prima infanzia, leader nel settore sicurezza stradale, che – come annunciato dall’imprenditore abruzzese Gaetano Miranda, porterà a L’Aquila prodotti innovativi. I dettagli saranno illustrati in successivi eventi.