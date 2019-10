Trasporti, Biondi e Mannetti alla Regione: “Aggiornare stanziamento”

L’AQUILA – Lettera sui trasporti dei sindaco Biondi e dell’assessore Mannetti alla Regione: “Paramentri obsoleti, aggiornare lo stanziamento”.

La richiesta di adeguare alle attuali esigenze il contributo che la Regione Abruzzo destina al Comune dell’Aquila per le coperture delle spese legate ai trasporti locali. A formularla, con una nota inviata al presidente della Regione, Marco Marsilio, e al sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore comunale alla Mobilità, Carla Mannetti. Nella nota, inoltre, viene avanzata anche l’istanza di stanziamento di una somma finalizzata al reintegro delle spese destinate al pagamento dell’Iva alla luce del nuovo contratto di servizio che il Comune dell’Aquila ha stipulato con Ama, l’Azienda della mobilità aquilana.

“Nell’analisi del sistema di contabilità di Ama – spiega il primo cittadino – sono emerse alcune anomalie. Il nostro è l’unico tra i quattro comuni capoluogo a versare circa 4 milioni per i cosiddetti costi aggiuntivi, necessari a garantire il funzionamento del trasporto pubblico locale. Una spesa quasi coincidente con la quota che riceviamo ogni anno dalla Regione ma che è parametrata con degli standard ormai superati da circa 40 anni. Non si tiene conto dei cambiamenti che il nostro territorio ha avuto soprattutto dopo il sisma. Sono convinto che dalla Regione arriverà una presa di responsabilità rispetto a un tema così importante e che incide su un servizio essenziale per le nostre comunità come i trasporti”.