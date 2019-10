Torna l’ora solare, ma… ha le ore contate

L’AQUILA – Nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un’ora: torna l’ora solare. Ma il cambio lancette ha le ore contate.

Domenica si dormirà un’ora in più, ma ci saranno meno ore di sole. Nella notte tra il 26 e 27 ottobre, infatti, lancette indietro di un’ora (dalle 3 alle 2), per il ritorno all’ora solare.

Ma, come spiega l’AGI, «tra luglio e agosto 2018 è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell’ora. Il Parlamento europeo ha appoggiato la proposta della Commissione di abolire il cambio tra ora legale e ora solare, ma ha chiesto di spostare la data di entrata in vigore del nuovo regime dal 2019 al 2021. Secondo la posizione comune adottata dai deputati, gli Stati membri che decidono di mantenere l’ora legale dovrebbero cambiare le lancette dell’orologio per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero farlo l’ultima domenica di ottobre 2021. Allo stato attuale, ricorda il Meteo.it, è molto probabile che si vada verso una decisione a blocchi: i Paesi meridionali dell’Unione potrebbero tenere l’ora legale per tutto l’anno, quelli settentrionali manterrebbero invece per 12 mesi l’ora solare. L’Italia non ha ancora preso una posizione in merito riguardo al fatto di mantenere l’ora solare oppure di abolirla definitivamente, al contrario della Francia, che ha deliberato, dopo una consultazione popolare indetta dall’Assemblea Nazionale, di bandirla per sempre».