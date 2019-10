Premio Laudomia Bonanni, vincitori sezione detenuti e studenti

La Giuria del Premio Letterario “L’Aquila” – Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni ha decretato il vincitore delle sezioni riservate agli studenti e detenuti.

Per quanto riguarda la sezione B del premio Laudomia Bonanni si tratta di una poesia inedita riservata agli studenti delle superiori della provincia dell’Aquila, i detenuti sono stati selezionati dai penitenziari italiani.

Per la poesia inedita riservata agli studenti per questa edizione del Premio dedicato a Laudomia Bonanni i vincitori Leonardo Grimaldi e di Aurora Salvatori (ex aequo), che frequentano il quinto anno del l’Istituto d’Istruzione Superiore “Domenico Cotugno” dell’Aquila.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 26 ottobre alle ore 11.00 presso l’Auditorium del Parco alla presenza della poeta Homero Aridjis, ospite d’onore dell’edizione 2019.

VINCITORI SEZIONE DETENUTI (XI EDIZIONE) PREMIO LETTERARIO “L’AQUILA” – BPER BANCA INTITOLATO A LAUDOMIA BONANNI

La Giuria del Premio Letterario “L’Aquila” – Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni ha decretato i vincitori della XI edizione del premio di poesia a tema libero organizzato in collaborazione con il Ministero della Giustizia tramite la Casa Circondariale dell’Aquila:

VINCITORE: la Giuria Tecnica del Premio ha ritenuto quest’anno di non assegnare il primo premio, ma di devolvere l’intero importo (euro 1000,00) alla Casa circondariale dell’Aquila per l’acquisto di libri e di materiale di cancelleria.

Secondo classificato: Gennaro Mazzarella (Casa circondariale di Lanciano),

Terzo classificato: Nello Nero (Casa circondariale di Frosinone).

La premiazione dei vincitori avverrà venerdì 25 ottobre alle ore 15.30 presso il Teatro della Casa circondariale dell’Aquila alla presenza del poeta Charles Simic, ospite d’onore della XIV edizione della manifestazione.