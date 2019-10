Ottobre LILT, la prevenzione continua con un ciclamino.

Prosegue il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili dentro e fuori dall’ambulatorio LILT a Pettino.

Il 24 e 25 ottobre sono dedicati infatti alla raccolta fondi grazie alla vendita dei ciclamini presso il centro commerciale L’Aquilone.

La sezione provinciale della LILT è presente all’interno del centro con le sorridenti volontarie, circondate da un tripudio di colorate piante.

«L’iniziativa sta andando molto bene e siamo soddisfatte, anche perché erano un po’ di anni che non organizzavamo più questa manifestazione» dichiara ai microfoni de Il Capoluogo Mirella Fiaschetti vice presidente LILT L’Aquila.

Il Capoluogo aveva intervistato lo staff dell’ambulatorio in via Antica Arischia 12F, in occasione della sua inaugurazione e aveva illustrato i servizi offerti a titolo gratuito da medici e volontari.

«Proseguono le visite senologiche presso il nostro ambulatorio e proseguiranno anche dopo il mese di ottobre. Siamo aperti tutto l’anno e ricordiamo che la visita è gratuita. Solo per l’ecografia è richiesto un contributo, comunque commisurato al nostro intento benefico.» aggiunge Rita Pelliccione.

«La prevenzione è l’arma più potente che abbiamo, perciò invitiamo tutti a raggiungerci presso L’Aquilone o a prenotare una visita allo 0862 580566.»

«Non sempre i volontari sono in ambulatorio però – concludono -, quindi raccomandano di attendere i 7 squilli oltre i quali scatta il trasferimento di chiamata e si viene reindirizzati a una delle addette che potrà prenotare un appuntamento.»