Morto a Roma per difendere la ragazza, Montereale in lutto

Luca Sacchi è il giovane di 24anni originario di Montereale morto a Roma per difendere la sua ragazza da un tentativo di rapina.

Luca Sacchi è morto freddato da una pallottola esplosa da due rapinatori italiani: uno si è costituito questa notte accompagnato dal suo avvocato.

In un blitz congiunto Polizia-Carabinieri anche l’altro presunto assassino è stato prelevato e portato in questura. Entrambi i ragazzi sono di Roma, del quartiere Ponte di Nona.

I due ragazzi che hanno ucciso Luca avrebbero 20 e 25 anni; uno sarebbe incensurato, mentre l’altro avrebbe dei precedenti per droga.

I due malviventi poco prima, avevano colpito alla nuca la fidanzata Anastasia Kylrmnyk, 25enne di origine ucraina, per rubarle lo zainetto con dentro pochi euro. Il ragazzo, appassionato di arti marziali e jiu jitsu brasiliano ha cercato di difenderla avendo la peggio.

Dopo averlo lasciato a terra si due sono fuggiti a bordo di una Smart.

Luca è morto a Roma, vicino al Parco della Caffarella dove andava di solito ad allenarsi e oggi lo piange anche tutta la comunità di Montereale, paese di origine della famiglia paterna e dove il ragazzo trascorreva le vacanze estive,

Il nonno Elio era nato a Cavagnano di Montereale, altri parenti invece vivono a Pago; il papà di Luca, Alfonso invece nella Capitale è un ristoratore molto conosciuto.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti del giovane, colpiti e addolorati per questa ingiusta e crudele fine.

“Addio Luchè. È stato un piacere ed un onore conoscerti. E come ci si poteva aspettare da te… hai lottato fino alla fine. Sei un eroe. Ora potrai guardarci ed aiutarci a tutti noi da lassù. Soprattutto ai tuoi genitori. Rimarrai sempre nei nostri ricordi ma ancor più importante nei nostri cuori come la grande persona che eri. Ancora non ci credo…”, è il messaggio di uno dei suoi più cari amici.

La famiglia intanto ha dato l’autorizzazione all’espianto degli organi.

“I genitori di Luca hanno espresso il loro consenso alla donazione degli organi, se confermata l’idoneità del giovane all’eventuale prelievo per trapianto terapeutico”, comunica in una nota l’ospedale San Giovanni di Roma.