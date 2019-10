Mobilità sostenibile, approvato il programma sperimentale

AVEZZANO – Approvato il Programma operativo sperimentale nazionale di mobilità sostebinile.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 24/10/2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il programma operativo di dettaglio relativo al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa – lavoro e casa – scuola”, promosso dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. Lo comunica il commissario Mauro Passerotti, spiegando: «Il programma è stato elaborato congiuntamente ai Comuni di L’Aquila, Sulmona, Celano e Pratola Peligna, sulla scorta di specifico Accordo di programma sottoscritto in data 04/01/2017 nel quale il Comune di Avezzano è stato individuato come capofila, mediante il quale sono stati definiti i seguenti obiettivi: riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dai veicoli; riduzione del numero dei veicoli privati; favorire la mobilità ciclistica e pedonale; migliorare il trasporto pubblico locale; promuovere l’uso condiviso e multiplo dell’automobile; disincentivare le soste degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro; formare gli enti (scuole guida, comuni, imprese) a politiche di mobility management, guida sicura e bassa emissione di inquinante».

L’importo complessivo del programma per tutti e cinque i Comuni coinvolti ammonta a 500mila euro, di cui 300mila coperti con finanziamento del Ministero dell’Ambiente e la restante parte con risorse del bilancio comunale.

Il budget complessivo a disposizione per il Comune di Avezzano è pari a 136.775,00 euro, di cui 54.710,00 euro a valere su propri fondi comunali, con la previsione delle seguenti azioni: Corso per Mobility Manager (in sinergia con gli altri Comuni); Corsi di guida ecologica (in collaborazione con le autoscuole); Attivazione del servizio “piedibus”; Acquisto di rastrelliere porta bici; Ecoincentivi per l’acquisto di bici, bici con pedalata assistita (nuove o trasformazione di bici); Acquisto di n° 2 auto ibride; Attivazione corsa extra autobus a servizio di scuole e uffici nei mesi più freddi nella zona nord della città a costo ridotto; Incentivi economici rivolti a studenti o lavoratori che utilizzano sistemi di mobilità alternativi all’auto (buoni mobilità); Installazione di “bike-sharing” presso piazzale Kennedy.