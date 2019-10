Fondazione Carispaq, Fabrizio Marinelli nuovo presidente dell’Assemblea dei Soci

L’avvocato Fabrizio Marinelli è il nuovo Presidente dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Carispaq.

L’Assemblea dei Soci della Fondazione Carispaq, istituzione presieduta da Domenico Taglieri, riunitasi nel pomeriggio di ieri ha eletto, con ampio consenso, Fabrizio Marinelli e Laura Iucci, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’organo consultivo dell’Istituzione.

Fabrizio Marinelli è Professore ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi dell’Aquila , avvocato tra i maggiori esperti in materia di usi civici, autore di numerosi libri e pubblicazioni scientifiche, già componente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Carispaq; Laura Iucci è imprenditrice e amministratrice d’azienda, già componente del Collegio di Presidenza. Nella medesima riunione è stato nominato l’avvocato Ugo Marinucci quale componente del Consiglio Generale dell’Istituzione.

L’Assemblea dei Soci della Fondazione Carispaq è organo consultivo che si propone di dare continuità allo spirito fondativo dell’originaria Cassa di Risparmio e di concorrere alla realizzazione delle finalità statutarie dell’istituzione. Ieri l’assemblea ha anche dato parere favorevole al Documento Programmatico Previsionale 2020 che contiene gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione per il prossimo anno.

Il Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri ha espresso «soddisfazione per i lavori dell’assemblea che si è svolta ieri, perché sono stati un momento di grande partecipazione per la presenza di quasi tutti i nostri. Mi rallegro con il neo presidente Fabrizio Marinelli studioso e professionista di grande spessore della nostra comunità, voglio esprimere i miei rallegramenti anche per la nomina della vicepresidente, l’imprenditrice Laura Iucci, e dell’ avvocato Ugo Marinucci quale membro del Consiglio Generale. Sono, altresì, soddisfatto del parere favorevole espresso all’unaniinita dall’Assemblea al documento Programmatico così come elaborato ed approvato dal Consiglio d’ Amministrazione – ha concluso Taglieri – che conferma l’impegno della Fondazione anche per il prossimo anno a sostegno delle iniziative per lo sviluppo socio – economico dell’intero territorio della Provincia dell’Aquila».