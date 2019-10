Cercano di truffare un anziano ma trovano la Polizia: arrestati

La Polizia di Stato arresta in flagranza di reato due truffatori che raggiravano anziani.

Nella giornata odierna, personale del Settore Anticrimine della Polizia di Stato del Commissariato di Avezzano, nell’ambito dell’attività volta a contrastare ogni forma di illegalità con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati, soprattutto quelli di natura predatoria che destano maggiore allarme sociale, hanno proceduto all’arresto di due pregiudicati campani, autori di una truffa nei confronti di persone anziane.

In particolare, A. G., 51enne, e D.S.M., 30enne, entrambi con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, avevano contattato alcuni anziani, residenti nella cittadina, con l’intento di recapitare loro un pacco contenente prodotti tecnologici che dicevano fossero stati ordinati da un loro congiunto; per rendere veritiera la richiesta, deviavano le relative telefonate di verifica sul numero di cellulare di uno dei truffatori che, ovviamente, fingendosi il destinatario, confermava la consegna del pacco.

Sebbene questa tecnica truffaldina in molti casi abbia sortito esiti positivi, questa volta uno degli anziani contattati, congiunto di un appartenente alle Forze dell’Ordine, insospettito, ha chiamato la Polizia, raccontando l’accaduto. Nei contatti successivi con l’anziano, quest’ultimo, su consiglio degli operatori di polizia, ha concordato un incontro con i truffatori, al quale era presente anche il personale del Commissariato che al momento della consegna ha prontamente bloccato i due malfattori. I due uomini venivano quindi accompagnati presso gli Uffici del Commissariato per accertamenti e al termine delle formalità di rito, gli stessi venivano arrestati e condotti presso la casa circondariale di Avezzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.