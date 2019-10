Unione ex allievi Don Bosco, convegno sulla famiglia

L’AQUILA – “La famiglia: risorsa educativa, risorsa comunitaria”, convegno organizzato dall’Unione ex allievi Don Bosco.

L’Unione Ex Allievi Don Bosco di L’Aquila ha organizzato per domenica 27 ottobre un incontro che si terrà alle ore 10,00 al “Centro Famiglia di Nazareth” in Piazza San Pio X a L’Aquila. Relatore sarà il Professor Mario Becciu, Psicologo, Psicoterapeuta e Docente presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, che svilupperà il tema “La famiglia: risorsa educativa, risorsa comunitaria”.

L’incontro è aperto a quanti (genitori, docenti, associazioni, educatori) vogliono approfondire l’argomento per sviluppare un rapporto sempre più coerente e responsabile all’interno della propria famiglia e tra la stessa e la società nella quale operiamo.