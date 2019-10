Kiwanis, raccolta libri per i bimbi di pediatria

Il prossimo 26 ottobre il Kiwanis Club L’Aquila, in occasione del Kiwanis One Day, ovvero la Giornata Mondiale del Kiwanis, raccoglierà libri per bambini nuovi e usati (in buono stato) c/o il Centro Commerciale L’Aquilone dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Durante il Kiwanis One Day, i libri raccolti verranno donati alla Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale dell’Aquila, guidato dal Prof Alberto Verrotti di Pianella.

L’idea di quest’anno prende spunto dal Service mondiale “Read Around The World”.

Con il Service “Read Around The World”, il Kiwanis desidera trasmettere l’amore per la lettura a tutti, in particolare ai bambini e giovani, consapevoli che, aumentando l’indice di lettura, i giovani saranno aiutati a raggiungere migliori risultati scolastici e livelli superiori e di conoscenze.

Tutti i bambini hanno il diritto di poter conoscere la gioia della lettura, è importante che i libri vengano letti ai piccoli ad alta voce, e che gli stessi li possiedano per conservarli e rileggerli.

Contribuiscono, alla buona riuscita di questa raccolta, alcune librerie dell’Aquila che hanno risposto con entusiasmo al nostro appello. Ringraziamo quindi, già da ora, il Cercalibro, la Libreria Colacchi, la Libreria Mondadori – Centro Comm.le La Meridiana, Maccarone Libri, Piripù: giochi e parole – libreria per bambini, Stella degli Elfi – libreria per bambini per la sensibilità dimostrata.