Contact Center Inps, Biondi: “Comdata rispetterà la clausola sociale

L’AQUILA – Il sindaco Pierluigi Biondi assicura: “Comdata rispetterà la clausola sociale”.

«Comdata rispetterà alla virgola le norme sulla clausola sociale. Mi è stato assicurato che per il sito aquilano del call center che gestisce il servizio Inps non ci sono rischi per i posti di lavoro». Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. «Dopo aver appreso dai media di un allarme relativo al contact center ho contattato personalmente i vertici dell’azienda per avere chiarimenti. Ho avuto conferma che saranno garantiti gli attuali livelli occupazionali, come già emerso durante un incontro con alcuni dei rappresentanti della società che si è tenuto nei miei uffici a settembre».

Le assicurazioni di Biondi, dopo l’allarme lanciato dalla deputata Pd, Stefania Pezzopane: «Chi si è aggiudicato la procedura aveva garantito il rispetto della clausola sociale, cioè la riassunzione ai medesimi livelli occupazionali e salariali. Questo però non sta accadendo e la clausola è stata elusa. E non solo a L’Aquila, dove sarebbe obbligo morale tutelare i lavoratori, ma anche in molte altre aree del Paese. L’Rti che si è aggiudicato la gara, infatti, non sta rispettando in alcun modo il perimetro delle liste ricevute da Inps e dalle aziende uscenti che, per questo motivo, stanno aprendo le procedure di licenziamento per i lavoratori. Ci troviamo di fronte, nella sua drammatica evidenza, a un cambio di appalto che sta tremendamente danneggiando i lavoratori».